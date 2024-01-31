Дело на 150 млрд рублей: суд в Москве вынес приговор экс-президенту Внешпромбанка Ларисе Маркус

Хамовнический суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему президенту Внешпромбанка Ларисе Маркус по уголовному делу о присвоении 143 млрд рублей. Финансисту назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет колонии общего режима. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил в полном объеме иск Внешпромбанка, заявленный в рамках уголовного дела, и взыскал около 130 млрд рублей с Маркус и других фигурантов дела. Суд также приговорил бывшего первого вице-президента банка Али Аджина к 9 годам колонии, бывший начальник отдела кредитования банка Марина Клюева осуждена на 4,5 года лишения свободы.

Как отмечается, трое из четырех осуществлявших обналичивание денег фигурантов дела – Ольга Мулина, Евгений Орас, Генрих Малой – осуждены на сроки от пяти до семи лет лишения свободы, а Екатерина Берлин получила три года условно и была амнистирована. Всех приговоренных к реальным срокам взяли под стражу в зале суда. В зависимости от роли и участия в преступлениях суд признал фигурантов виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), уточняет ТАСС.

По данным следствия, Беджамов и его родная сестра Лариса Маркус, являвшаяся президентом банка, в апреле 2009 года создали преступную группу в целях хищения средств Внешпромбанка, в состав которой вошли вице-президент банка Екатерина Глушакова, первый вице-президент Али Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие. С апреля 2009 года по декабрь 2015 года, считает следствие, средства банка, в общей сложности 156 млрд рублей, были присвоены путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов банка без их ведома. В мае 2017 года Хамовнический суд приговорил Ларису Маркус к 9 годам лишения свободы, позднее Мосгорсуд сократил срок до 8,5 года, ее заместителя Екатерину Глушакову – к 4 годам.

Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка в январе 2016 года. Георгий Беджамов был также президентом Федерации бобслея и скелетона России. В апреле 2016 года он был задержан полицией Монако, однако местные власти отказали в его экстрадиции в РФ. После этого он уехал в Великобританию.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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