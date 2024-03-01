Системный криминал и коррупция: обещанные Путиным триллионы на модернизацию ЖКХ могут исчезнуть в «черной дыре»

Обещанные президентом РФ Владимиром Путиным 4,5 трлн рублей до 2030 года на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства вновь могут «утечь, как в сухую землю», а «мы снова останемся у разбитого корыта». Такие опасения выразил член Совета при главе государства по правам человека, глава Национального коррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его оценке, хищения в этой сфере поставлены на системную основу.

«Изменить запущенную ситуацию в коммунальной отрасли давно пора. Но только прежде, чем наполнять её деньгами, сначала надо устранить все условия и сложившиеся многолетние практики для воровства и злоупотреблений в отрасли, которые и привели ЖКХ к нынешнему состоянию. Хищения в сфере управления и эксплуатации коммунального хозяйства давно поставлены на системную бизнес-основу на каждом этапе и каждой операции. Есть целые криминально-коррупционные синдикаты в ЖКХ, которые выкачивают сотни миллиардов рублей как из бюджета, так и из платежных средств жителей», – подчеркнул Кабанов в своем телеграм-канале.

При этом эксперт обратил внимание на постоянное повышение тарифов и ввод новых дополнительных услуг, которые «успешно осваивают в личных интересах, а качество услуг постоянно ухудшается». «С каждым годом всё больше людей могут остаться без отопления и/или электричества и не могут получить качественные услуги. Служба реального контроля отсутствует, а многочисленные обращения граждан о нарушениях и невыполненных работах остаются без должного внимания, несмотря на разные затратные информационные нововведения. Хотя иногда по этим обращениям/жалобам происходит имитация деятельности управляющими компаниями или чиновниками от коммуналки», – констатировал он.

«Прежде чем выделять столь огромные бюджетные средства, надо провести серьезное разбирательство в отношении всех руководителей, которые бессменно работают в отрасли свыше 5-ти лет, изменить процедуры контроля и оценки эффективности, сделать их реально работающими. И только после этого можно начать рассматривать цели и порядок распределения этих 4,5 трлн ₽. Иначе всё опять утечет, как в сухую землю, а мы снова останемся у разбитого корыта», – заключил Кабанов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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