Президент Молдавии Майя Санду своими действиями в отношении России толкает свою страну на край катастрофы, считает замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, блокада Приднестровья может обернуться попыткой киевского режима пополнить свой военный арсенал за счет находящихся в там складов боеприпасов.

«Если госпожа Санду, которая стоит в предбаннике уже у НАТО и Евросоюза, не поймет, что она толкает свою страну к краю катастрофы, то тогда надо решать вопрос другими путями… Блокада всегда заканчивается очень печально для тех, кто блокирует», – заявил Джабаров сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сенатор обратил внимание, что Приднестровье – это анклав между Молдавией и Украиной, где проживает 200 тысяч граждан РФ и находятся российские миротворцы. «Пока мы не отсечем Украину от Черного моря, не выйдем через Одесскую, Николаевскую области к границам Приднестровья, ситуация там будет очень тяжелой», – подчеркнул он.

«Не забывайте, что в Приднестровье находятся громадные склады боеприпасов, которые вывозились в свое время из Восточной Европы после распада Варшавского договора. Да, часть боеприпасов пришла в негодность, но многие можно использовать. И поэтому, думаю, Украина посматривает на эти склады, чтобы пополнить свои артиллерийские запасы», – отметил Джабаров.

«Надеюсь, молдавские власти понимают, что они толкают свою страну к прямому военному конфликту с нашей державой. И надеюсь, до этого не дойдет, потому что нам бы очень не хотелось прибегать к каким-то мерам в отношении Молдавии… Молдаване должны сделать трезвый вывод и не полагаться на обещания Запада, который как обычно останется в стороне, а расхлебывать проблему придется рядовым гражданам Молдавии», – заключил сенатор.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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