Выходные в Москве будут по-мартовски теплыми

Предстоящие выходные дни в московском регионе будут по-весеннему теплыми. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, жителям столицы нужно приготовиться к возрастанию перепадов температуры из-за ночных заморозков.

Как отмечают синоптики, в субботу, 2 марта, возможны местами небольшие осадки. Ночью в Москве похолодает до -2...0°, по области – до -5...0°. В светлое время суток в столице ожидается +2...4°, по области -1...+4°.

В воскресенье, 3 марта, преимущественно без осадков. Температура ночью в Москве понизится до -6...-4°, по области – до -9...-4°. Днем в столице прогнозируется до +2...4°, в Подмосковье – до -1...4°.

Похожая погода ожидается в начале новой рабочей недели.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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