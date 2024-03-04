Альтернативная стратегия: МЭФ-2024 готовит культурную и экономическую «революцию»

В России началась подготовка к Московскому экономическому форуму (МЭФ), который обещает стать одним из ключевых событий года. Авторитетные эксперты намерены презентовать и обсудить новые ориентиры стратегии развития в условиях изменения политического ландшафта и появления новых ориентиров не только в экономике, но и культуре.

Как пояснил председатель МЭФ – известный промышленник, совладелец комбайнового завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин, между экономикой и культурой есть прямая связь. «Сегодня, к сожалению, культура не нацелена на стимулирование необходимой для общества деятельности, на рост экономики и развитие промышленности. Нет понимания, куда мы идем и зачем. А это роль культуры – показывать ориентиры, давать хорошие примеры. Тот же человек труда неизвестен сегодня, как будто его и нет вовсе», – подчеркнул Бабкин.

Московский экономический форум, который собирает сторонников антиглобалистских взглядов, проводится 11 лет и предлагает альтернативную официальной стратегию экономической политики, делая ставку на производство и развитие АПК. За эти годы в Форуме приняли участие в общей сложности более 15 тысяч экономистов, ученых и бизнесменов из 40 стран мира.

В своих предложениях участники МЭФ исходят из того, что эффективная экономическая политика должна включать: стимулирующую налоговую, мягкую денежно-кредитную и протекционистскую внешнеторговую политику. Особое место в программе 2024 года занимает тематический блок, посвященный процессам влияния культуры на экономику и общество. Планируется обсудить подходы к развитию культуры и пропаганды, миграционную политику в связи с культурным аспектом, вопросы социальной справедливости, а также цивилизационные особенности развития России, пояснили организаторы форума.

Основная цель МЭФ-2024 – создание условий для комплексного развития российской цивилизации путем созидательного подхода в экономике и социуме. В заявлении организаторов отмечается, что «нужна политика, ведущая вперед и стимулирующая сферу культуры не самоизолироваться, не терять связи с обществом и служить его укреплению».

В числе участников МЭФ-2024 академик РАН Сергей Глазьев, член Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Оксана Дмитриева, академик РАН Роберт Нигматулин, художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, философ Александр Дугин, протоиерей Андрей Ткачёв, вице-председатель Бразильского центра международных отношений (CEBRI) Жозе Алфреду Граса Лима, немецкий предприниматель Александр фон Бисмарк, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

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Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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