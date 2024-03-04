На Госуслугах заработал онлайн-сервис для обращений в суд

На портале Госуслуг заработал сервис «Электронная подача документов в суд». Как пояснили в Минцифры РФ, иски, жалобы, ходатайства и другие обращения можно подать онлайн.

«Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя. Главное – иметь подтверждённую учётную запись на портале», – уточнили в министерстве.

В ведомстве также обратили внимание, что направить документы можно направить во все суды общей юрисдикции – по гражданским или административным делам, в Верховный Суд РФ (ВС РФ) – по гражданским, административным, уголовным и арбитражным делам. При этом сервис поможет выбрать суд, рассчитать и оплатить госпошлину.

«Подписать обращение можно как электронной подписью, так и от руки», – добавили в Минцифры.

«Если суд примет обращение, оно будет зарегистрировано в течение нескольких часов. В личный кабинет придёт номер, по которому можно отслеживать статус обращения на сайте суда. Срок рассмотрения – от нескольких дней до нескольких месяцев», – отметили в министерстве.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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