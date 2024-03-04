«Сломать Россию, чтобы запугать весь остальной мир…» Запад не откажется от воинственной стратегии

Запад с помощью всевозможных провокаций против России пытается сохранить свою гегемонию и запугать весь остальной мир. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, представляя доклад «Атака на российскую демократию». По его оценке, англосаксы используют в своей борьбе против РФ многократно сработавший метод госпереворотов.

«Президентские выборы ожидаемо – мы были к этому готовы – стали объектом масштабной атаки со стороны коллективного Запада. Мы это видим и понимаем, как это делается досконально. Защита Россией суверенитета и свободы, требование учитывать национальные интересы, соблюдать права граждан России, наши действия по формированию многополярного мира вызывают яростные атаки на российскую государственность. Понятно, с чем это связано. Запад теряет свою лидирующую роль, а во многих вопросах уже потерял, и это их арьергардные, очень ожесточенные бои. Они пытаются сломать Россию, чтобы запугать весь остальной мир и продолжать получать не только политическую, но и финансовую прибыль, выкачивать ресурсы со всего мира… Они борются за систему колониального мира, который вокруг себя они построили», – констатировал Григорьев.

Автор доклада подчеркнул, что в условиях системного кризиса однополярного мироустройства США при поддержке Европы переходят к политике «силового воздействия на независимые государства при помощи как прямых военных действий, так и организации внутренних конфликтов и госпереворотов, чем всегда занимались».

«Для ослабления неугодных государств используются любые поводы, в том числе, очень часто национальные выборы… Ничего нового в этом нет. На Украине еще при [выборах в 2005 году президента Виктора] Ющенко фактически инспирированный Западом антиконституционный третий тур выборов был еще тогда переворотом. Ну а дальше целый перечень стран, в том числе, Сербия, где Запад так или иначе использовал выборы для антиконституционной смены власти в своих интересах», – подчеркнул эксперт.

«Динамика информационной войны коллективного Запада против России нагляднейшим образом демонстрирует, что тема выборов активно используется в кампании по дестабилизации ситуации в России. Целый ряд западных заявлений за долгие месяцы до этого, что они рассматривают эти выборы как незаконные, а результат – нелегитимный. Это было еще даже до начала избирательной кампании. Собственно говоря, для нас ничего нового в этом нет. Так всегда работают и европейцы, и американцы. Я прекрасно помню, как в целом ряде миссий ОБСЕ давали одни материалы, говорили об одних своих впечатлениях, а им говорили: у нас уже готов вывод, причем, он был готов за несколько месяцев до того, как происходили сами выборы…. по поводу России это происходит особенно ожесточенно и яростно сейчас», – пояснил Григорьев.

Эксперт обратил внимание, что Запад всеми способами пытается дестабилизировать ситуацию внутри России, в том числе, взращивая здесь свою «пятую колонну». «Своеобразный каминг-аут произошел, когда российские граждане, которые пытались дискредитировать российские выборы, они рассказывали о том, что их интересует только чистота выборов, политикой они не занимаются. Вдруг сейчас оказалось, что они все занимаются политикой, помогают вооруженным силам Украины, поддерживают террористические атаки на Россию, участвуют в информатаке на Россию, и делают это абсолютно открыто. Целый ряд из них уже обладают статусом иноагента», – уточнил он.

«Предпринимаются попытки сформировать пространство конфликтов внутри России, разжечь и спровоцировать противоречия внутриполитической элиты к международной власти, центра с регионами, внутри общества, по социальным, межнациональным, межэтническим, межрелигиозным, межпоколенческим линиям. В ход идет стандартный набор и сценарий дестабилизации, который использовал Запад в самых разных странах», – добавил Григорьев.

При этом эксперт подчеркнул наличие иммунитета у россиян к «англосаксонским сценариям. «Атака на российскую демократию дает сбой. Российское общество не только готово к противодействию этим атакам из-за рубежа, но и активно работает, показывает, что реально происходит, и российское общество это воспринимает. А вот эти заграничные нарративы, подходы являются уделом маргиналов, которые убеждают друг друга где-то там на периферии общественной дискуссии и, как правило, находясь физически за рубежом. Причина неудач западной стратегии атаки на российскую демократию, это зрелость российского общества и высокая степень его консолидации», – заключил Григорьев.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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