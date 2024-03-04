Москву подморозит накануне 8 марта

В ближайшие дни накануне Международного женского дня в московском регионе ожидается морозная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в темное время суток температура воздуха может опускаться ниже -10 градусов.

«Днем показания термометров будут вполне комфортными, хотя и не превысят нулевые значения. Немного потеплеет 8 марта, с небольшим снегом», – уточнили синоптики.

Похолодание начнется во вторник, 5 марта. В Москве подморозит до -10...-8°, по области – до -13...-8°. Днем местами возможны небольшие осадки. В столице 0...2°, в Подмосковье -2...3°.

В среду, 6 марта, ночью в Москве до -9...-7°, по области – до -12...-7°, местами до -15°. В светлое время суток в столице ожидается -3...-1°, в Подмосковье -6...-1°.

В четверг, 7 марта, ночью в Москве -12...-10°, по области -15...-10°, местами до -18°. Днем в столице потеплеет до -3...-1°, в Подмосковье – до -6...-1°.

В пятницу, 8 марта, местами ожидается небольшой снег. Ночью -12...-7°, днем -3...2°.

В субботу, 9 марта, также возможен небольшой снег. Ночью -10...-5°, днем -4...1°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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