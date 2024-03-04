Михаил Ефремов может скоро выйти на свободу: администрация колонии поддержала УДО для актера

Администрация исправительной колонии одобрила ходатайство актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении, которое будет отправлено в суд для окончательного решения. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгия Волкова.

«Михаилу Ефремову комиссия в колонии, в которой он отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда», – уточнил Волков в своем телеграм-канале.

Правозащитник напомнил, что Ефремов с учетом содержания в СИЗО отбыл более половины срока, который составляет 7,5 года. «Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь», – полагает он.

«Если суд решит, что освобождать актера по УДО ещё не своевременно, то всегда можно подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр и уже исправляться дальше, работая фактически свободным человеком», – пояснил Волков.

Напомним, 8 июня 2020 года в Москве Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель машины скончался в больнице от полученных травм. 8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии общего режима и лишил права управлять автомобилем в течение трех лет. Через месяц Мосгорсуд сократил срок заключения до 7,5 лет.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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