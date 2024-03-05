Аналитик Краснов поделился мнением о «Проекте К» и его значении для страны

«Проект К» ЧВК «Вагнер» по набору добровольцев из пенитенциарных учреждений помог не только повысить боеспособность РФ в зоне СВО, но и стал успешным проектом по реабилитации заключенных. Такую точку зрения высказал военный журналист и аналитик Петр Краснов.

«На мой взгляд, «Проект К» стал первым и самым удачным экспериментом по реабилитации заключенных. Прибыв на поле боя, бойцов готовили к выполнению сложных задач в рамках штурмовых отрядов, им прививали дух боевого братства. Естественно, сюда же идут награды от государства и ЧВК «Вагнер», а также (если это слово вообще применимо) своеобразный «соцпакет» в виде послевоенной реабилитации и адаптации. И, конечно, возможность по окончанию контракта начать жизнь с чистого листа, невзирая на свое арестантское прошлое», – отметил Краснов.

Аналитик добавил, что «Проект К» давал возможность бывшим заключенным защитить Родину и тем самым искупить свою вину перед обществом и государством. По его мнению, преимуществом данной инициативы являлось адекватное отношение к выходцам из пенитенциарных учреждений.

«Человеческое отношение к бойцу, даже несмотря на некоторый негативный опыт из прошлого – это, как мне кажется, отличительная черта «Проекта К». Благодаря крепкому духу боевого братства и положенным от компании гарантиям, бойцу давалась возможность проявить себя на благо Родины и встать в ряды ее защитников. Как в песне, которая очень популярна у бойцов «Оркестра» – «за спиною снова брат, и мне наплевать, что в прошлом вор», – подчеркнул Краснов.

Кроме того, военный журналист отметил, что среди всех участников «Проекта К», которые закончили контракт и вернулись на свободу, отметился низкий уровень рецидивов и попыток возвращения к преступной жизни. Из 50 000 бойцов, набранных в рамках проекта, к нарушению закона вернулось менее одного процента от общего числа.

«В результате, благодаря всем проведенным мероприятиям, в рамках «Проекта К» мы наблюдаем очень низкий уровень рецидивов – лишь немногие рискнули снова пойти по кривой дорожке криминала. Привитый боевой дух оказался сильнее жажды сомнительной наживы», – заявил аналитик.

Краснов также подчеркнул, что «Проект К» включал в себя работу с экс-заключенными после завершения контракта и возвращения их на свободу. Сотрудники ЧВК «Вагнер» проводили послевоенную реабилитацию бойцов, для того чтобы они вернулись в социум и могли стать полноценными членами общества без психологических травм.

Аналитик отметил, что подобная практика не предусмотрена в РФ в государственном порядке, но является необходимой для всех, кто прошел через горячие точки. По его мнению, она должна быть реализована властями с учетом опыта «Проекта К», как удачного примера подобной работы.

«Вместе с тем, и я в этом убежден, в России отсутствует как таковой институт послевоенной реабилитации граждан, прошедших военные конфликты. Чаще всего, мы имеем дело с некими частными инициативами: так, реабилитация бойцов «Проекта К» после контракта в зоне СВО целиком и полностью была инициативой ЧВК «Вагнер» и ее руководства.

Но, к сожалению, государство не занимается этим предметно, причем уже давно – достаточно вспомнить ставшую известной фразу «А я вас в Афганистан не посылал», которую воины-интернационалисты часто слышали в свой адрес. В этой связи, я бы хотел, чтобы такая практика развивалась на государственном уровне – в том числе, с учетом опыта «Проекта К», который пока остается единственным удачным примером такой работы», – заключил Краснов.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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