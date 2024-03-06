Мартовский январь: синоптик уточнил прогноз погоды на 8 марта

В московском регионе 8 марта ожидается небольшой снег и температура до плюс 3 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в последующие дни ночные заморозки продолжатся, погода будет соотвествовать январским показателям.

«Погода 8 марта будет по температуре примерно на 1 градус ниже нормы, будет облачная. Ночью минус 8 – минус 6, по области до минус 11, вполне морозная ночь, январская погода. Днем будет небольшое повышение температуры, она будет около нулевой отметки – от минус 2 до плюс 3 градусов. Но это только во второй половине дня», – уточнил Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

Также прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега и ветер от 5 до 10 м/с.

В последующие дни ожидается понижение температуры. «В выходные дни, особенно в воскресенье, и в начале следующей недели температура опять понизится и будет примерно на 4 градуса ниже нормы. Вполне январская погода», – пояснил Вилфанд.

«Среднесуточная температура будет в диапазоне минус 7 градусов, а среднесуточная температура января составляет как раз минус 6,2 градуса. Наступит январь», – добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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