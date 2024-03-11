России не удалось освоить концепцию «мягкой силы»

России не удалось освоить и реализовать концепцию «мягкой силы» в условиях неопределенности собственной политики и отсутствия четкого и единого понимания, что такое «евразийское пространство» и «государство-цивилизация». Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали эксперты на «круглом столе» в Москве, где прошла презентация доклада «Точки роста: мир России – мир Евразии».

В частности, руководитель проекта, глава Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев обратил внимание, что анализ реализации концепции «мягкой силы» в России носит «преимущественно критический характер». «Сам термин «мягкая сила» в российских условиях, скажем так, страдал очень часто для нас такой характерной вторичностью и заимствованностью. То есть мы знаем: Джозеф Най, «мягкая сила», американский концепт, который в значительной степени некритично попытались перенести на российскую почву и опыт не удался, потому что как такой концепции «мягкой силы» в России разработано не было, начиная от каких-то концептуальных методологических основ, заканчивая вечной проблемой координации структур, которые занимаются реализацией «мягкой силы». В этом отношении мы считаем, что нынешняя тенденция, связанная с постепенным отказом от использования данного заимствованного западнического, американского концепта в сторону использования термина «российская гуманитарная политика» обоснован и в принципе отражает тенденцию к суверенизации, в том числе, нашей гуманитарной политики как таковой», – пояснил он.

При этом, судя по словам экспертов, при реализации политики существуют проблемы даже на понятийном уровне. «Для нас крайне важно здесь определиться, что мы вообще понимаем под цивилизацией и под Евразией… Очевидно, это пространство развития, которое выходит за рамки постсоветского пространства», – отметил Пантелеев.

Доцент исторического факультета МГУ Федор Гайда со своей стороны высказал мнение, что в настоящее время перед Россией встал вопрос «концепции теоретических представлений о том, что такое цивилизация, что такое государство-цивилизация». «Если мы государство-цивилизация, Беларусь входит в нашу цивилизацию или Абхазия, или Казахстан, а, может быть, Сирия или Венесуэла, или еще что-нибудь? Давайте определимся – что это, «рамки нашей цивилизации»?» – пояснил Гайда.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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