В Москве скоро ожидается весеннее потепление

В ближайшие дни в московском регионе сохранится прохладная погода без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к концу недели в дневное время температура воздуха может подниматься до плюс 8 градусов.

Во вторник, 12 марта, ночью похолодает в Москве до -5...-3°, по области – до -8...-3°. Днем столбики термометров повысятся до 5°. Похожая погода с ночными заморозками ожидается до пятницы, 15 марта, включительно.

В субботу, 16 марта, возможны местами небольшие осадки. Ночью температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, а днем потеплеет +8°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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