В России впервые арестован шпион из Южной Кореи

В России впервые арестован гражданин Южной Кореи по подозрению в шпионаже. Его задержали во Владивостоке и этапировали в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, арестован Пэк Вон Сун, который обвиняется в передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Материалы уголовного дела в отношении иностранца маркированы грифом «совершенно секретно».

Гражданин Кореи был задержан в начале года во Владивостоке, и сейчас содержится в московском СИЗО «Лефортово». Срок его ареста продлен до 15 июня.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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