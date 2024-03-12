В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами

В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерными знаками.
Гражданин Молдавии намеревался выехать в Белоруссию на автомобиле Audi Q7 с российскими номерами. При проверке документов, представленных водителем, выяснилось, что владельцем Audi является другой человек – гражданин России, передает «Интерфакс».
С 11 марта в Литве введена административная ответственность для лиц, имеющих автомобили с регистрацией в РФ. Предусмотрены штраф и возможность конфискации автомобиля.
Вильнюс, Елена Володина
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