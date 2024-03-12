российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 марта 2024, 17:25 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами

Фото: pixabay.com

В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерными знаками.

Гражданин Молдавии намеревался выехать в Белоруссию на автомобиле Audi Q7 с российскими номерами. При проверке документов, представленных водителем, выяснилось, что владельцем Audi является другой человек – гражданин России, передает «Интерфакс».

С 11 марта в Литве введена административная ответственность для лиц, имеющих автомобили с регистрацией в РФ. Предусмотрены штраф и возможность конфискации автомобиля.

Вильнюс, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

«Кровавый полигон»: Госдума обратилась к бундестагу по поводу соучастия ФРГ в военных преступлениях киевского режима / За последние 15 лет госдолг развитых стран увеличился вдвое / Пушков назвал сдвигом в стратегии Запада слова Столтенберга / Швеция отказалась от военных баз и ядерного оружия НАТО / Украина получит к лету только шесть F-16 от западных союзников – СМИ / «Виновник – НАТО»: во Франции объяснили закрытие дел о подрыве «Северных потоков» / Глава МИД Франции призвал говорить на языке России и не дать ей победить / Володин: выдача Ассанжа станет концом США и Великобритании как правовых государств

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Европа, Центр России, В мире, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Туризм, Европа, Прибалтика,