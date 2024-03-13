Россияне смогут опротестовать в суде посуточную сдачу квартир из-за шума и беспорядков

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который запрещает посуточный наем квартиры при отсутствии в ней приборов учета используемых ресурсов. Документ также оговаривает, что сдавать жилые помещения в многоквартирных домах на любой срок можно только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей.

Законопроект был разработан во исполнение решения Конституционного суда от 2019 года, в котором отмечалось, что краткосрочный наем жилья требует дополнительного законодательного регулирования.

Согласно поправкам в Жилищный кодекс, теперь соседи сдаваемого помещения смогут опротестовать наем, в том числе, через суд, если посчитают, что требования к сдаче квартиры посуточно нарушаются. Как пояснили авторы документа во время обсуждения законопроекта, за повреждение общего имущества, шум и беспорядки будут нести ответственность не только съемщики, но и владельцы квартиры.

«Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение, пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма) при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов», – говорится в пояснительной записке.

Новая норма касается наличия приборов учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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