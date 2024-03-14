В Москве наступает метеорологическая весна

В Москве на неделю раньше обычного начинается метеорологическая весна. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, сегодня можно ожидать переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку.

Синоптик обратил внимание, что столбик термометра в столице за минувшую ночь опустился до -4,2 градуса, днем воздух прогреется до +6 градусов, в результате чего средняя температура за сутки превысит нулевую отметку.

«Таким образом, с учетом теплых прогнозов на неделю, 14-го марта 2024 года в Москве на неделю раньше положенных сроков (21 марта) начинается метеовесна – устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных отметок», – уточнил Тишковец в своем телеграм-канале.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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