Telegram-канал «Разгрузка Вагнера»: поджигатель из Саратова не связан с ЧВК «Вагнер»

Официальный Telegram-канал ЧВК «Вагнер» «Разгрузка Вагнера» опроверг причастность подозреваемого в поджоге на ж/д путях в Саратове Алексея Яковлева к «Оркестру».

Ранее в СМИ начали появляться публикации, в которых данного гражданина связывают с «музыкантами». По их информации, он является бывшим сотрудником компании.

Однако официальный источник ЧВК «Вагнер», Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» не подтвердил данную информацию:

«Информируем, что данного человека никогда не было в рядах ЧВК «Вагнер» и он не имеет никакого отношения к Компании».

Кроме того, они попросили у СМИ проверять любую связанную с ЧВК «Вагнер» информацию на достоверность. Согласно их заявлению, подлинные сведения об «Оркестре» публикуются только в официальных источниках компании.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube