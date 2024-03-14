Telegram-канал «Разгрузка Вагнера»: поджигатель из Саратова не связан с ЧВК «Вагнер»

Официальный Telegram-канал ЧВК «Вагнер» «Разгрузка Вагнера» опроверг причастность подозреваемого в поджоге на ж/д путях в Саратове Алексея Яковлева к «Оркестру».
Ранее в СМИ начали появляться публикации, в которых данного гражданина связывают с «музыкантами». По их информации, он является бывшим сотрудником компании.
Однако официальный источник ЧВК «Вагнер», Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» не подтвердил данную информацию:
«Информируем, что данного человека никогда не было в рядах ЧВК «Вагнер» и он не имеет никакого отношения к Компании».
Кроме того, они попросили у СМИ проверять любую связанную с ЧВК «Вагнер» информацию на достоверность. Согласно их заявлению, подлинные сведения об «Оркестре» публикуются только в официальных источниках компании.
Москва, Елена Володина
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