Назван наиболее вероятный кандидат на пост главы Верховного суда РФ

Заместитель председателя Верховного суда России, глава Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова, которую СМИ называют наиболее вероятным преемником Вячеслава Лебедева, подала документы для участия в конкурсе на соискание руководящей должности. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на источники, в том числе в администрации президента РФ, назвала Подносову наиболее вероятным претендентом на пост главы Верховного суда после смерти его экс-руководителя Лебедева.

Подносова родилась в Пскове в 1953 году, образование получила на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета в тоже время, что и президент Владимир Путин, оба закончили университет в 1975 году, обращает внимание РБК.

Вакансия председателя Верховного суда была открыта 1 марта, сообщала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Она освободилась после смерти бессменного руководителя органа – 80-летнего Лебедева. О его смерти стало известно 24 февраля. Он руководил ВС на протяжении 34 лет. После его смерти обязанности председателя ВС исполняет его первый заместитель Петр Серков.

Председатель ВС назначается Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению главы государства и при наличии положительного заключения ВККС.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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