«Тинькофф» объявил о планах слияния с Росбанком

Руководство «Тинькофф-банка» планирует предложить на внеочередном собрании акционеров рассмотреть интеграцию с Росбанком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации со ссылкой на главу совета директоров Алексея Малиновского.

«Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, совет директоров МКПАО «ТКС холдинг» планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО «Росбанк» в группу «ТКС холдинг», что позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке», – пояснил он.

Сообщается, что в качестве основного источника финансирования сделки «ТКС холдинг» проведет допэмиссию своих акций. «После объединения группа станет топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроков по размеру кредитного портфеля, войдет в топ-5 участников рынка по общему капиталу банковской группы, что позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость «Тинькофф», – уточнил Малиновский.

Чистая прибыль «ТКС Холдинг» по МСФО за 2023 год выросла в 3,9 раза и составила 80,9 млрд рублей.

Ранее в январе TCS Group сообщила об одобрении акционерами редомициляции с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Русский во Владивостоке, сменив название на «Международная компания публичное акционерное общество «ТКС холдинг». 26 февраля процедура регистрации была завершена и со следующей недели Московская биржа начнет торги акциями компании.

Росбанк и «Тинькофф-банк» принадлежат структурам миллиардера Владимира Потанина.

Стоит отметить, что оба банка относятся к системно значимым и сопоставимы по размеру. По данным banki.ru, Росбанк занимает 11-е место в системе по активам (2,14 трлн рублей на 1 февраля) и 14-е место по капиталу (233,9 млрд рублей). Тинькофф находится на 12-й строчке по активам (2,13 трлн рублей) и на 13-й по капиталу (242,8 млрд рублей).

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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