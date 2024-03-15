В центре Москвы на выходных и в понедельник будет перекрыто движение, в том числе для пешеходов

Власти Москвы объявили о предстоящем перекрытии ряда улиц в центральной части города. На Красной площади готовится 18 марта митинг-концерт, посвященный 10-летней годовщине возвращения Крыма в состав России.

В пресс-службе столичного департамента транспорта уточнили, что ограничения будут введены с полуночи 16 марта для транспорта и пешеходов на улице Ильинка от Рыбного переулка до Красной площади.

В ведомстве обратили внимание, что с 06:00 18 марта ограничения будут расширены: до окончания мероприятия будет закрыто движение для транспорта на улице Ильинка от Новой до Красной площади, Варварка – от Старой площади до Большого Москворецкого моста, который будет перекрыт до Болотной. Также проезд автомобилей будет запрещен на Васильевском спуске от Москворецкой набережной и на улице Москворецкая от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.

Вместе с тем, будет временно запрещена парковка: с 00:01 16 марта до окончания мероприятия на улицах Ильинка и Варварка, с 00:01 18 марта до окончания мероприятия на улице Москворецкая, на Фрунзенской и Подгорной набережных.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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