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Пятница, 15 марта 2024, 17:20 мск

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ВС РФ нанесли 50 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины

За последнюю неделю с 9 по 15 марта Вооруженными Силами РФ нанесено 50 групповых ударов высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на территории Украины.

В частности, как уточнили в министерстве обороны РФ, разгромлены объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ, цеха ремонта вооружения и военной техники, склады хранения БпЛА и безэкипажных катеров, арсеналы и базы горюче-смазочных материалов.

Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

«Все назначенные объекты поражены», – подчеркивается в сообщении оборонного ведомства.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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