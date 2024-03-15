Итоги недели в зоне СВО: уничтожено более 6 тысяч боевиков ВСУ и почти тысяча беспилотников

За неделю с 9 по 15 марта армия России отразила в общей сложности почти сотню попыток атак и уничтожила более шести тысяч боевиков. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции. Судя по данным ведомства, самые напряженные и кровопролитные бои ведутся на Донецком и Авдеевском направлениях.

В частности, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, освободили населенный пункт Невельское и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям семи механизированных и пяти штурмовых бригад ВСУ около Курахова, Спорного, Раздоловки, Клещеевки, Курдюмовки, Красногоровки и Георгиевки. Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ вблизи Белогоровки и Новомихайловки.

Потери противника составили более 1930 военнослужащих, девять танков, 12 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 18орудий полевой артиллерии, две боевые машины зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и восемь полевых складов боеприпасов.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение и занятие более выгодных рубежей. Во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 11 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Новожеланное, Новогродовка, Розовка и Калиново. Также отражены 64 контратаки формирований противника около Бердычей, Семеновки, Первомайского, Тоненького и Орловки.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2710 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе «Abrams» производства США, 19 боевых бронированных машин, 91 автомобиль и 18 орудий полевой артиллерии.

На остальных направлениях российские войска уничтожили порядка 1500 боевиков, отразив более 30 атак противника. При этом разгромлены пять танков, девять боевых бронированных машин, более 70 автомобилей, боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства и почти полсотни орудий полевой артиллерии.

Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены пусковая установка системы залпового огня HIMARS производства США, две боевые машины зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 с радиолокационными станциями.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены: истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, тактическая ракета «Точка-У», пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 86 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, «Vampire» чешского производства и «Град», а также 915 беспилотных летательных аппаратов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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