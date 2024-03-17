Кризис доверия неизбежен: качество фейков будет только расти

В ближайшие 10-15 лет мир ждет кризис доверия общества к информации, считает эксперт по антикризисным коммуникациям и борьбе с дезинформацией Тимофей Ви. По его оценке, в перспективе отличить подделку от правды будет практически невозможно. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал в ходе политического онлайн-марафона «Ночь выборов».

«В горизонте 10-15 лет коммуникационно наше общество вне контекста информационной войны ждет очень большой кризис доверия, потому что мы потеряем когнитивную способность отличать правду от лжи вообще. Потому что технически можно будет сделать такой фейк, который ты при всем желании не сможешь отличить от правды, если ты только лично в этом месте не был и руками не щупал. Потому что по внешней информационной проекции ты никогда не отличишь, что это на самом деле подделка», – пояснил эксперт.

«Это действительно приведет к кризису доверия к информации и кризису доверия к людям в обществе в целом. Это 10-15 лет. Неизбежная абсолютно штука», – заключил Ви.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube