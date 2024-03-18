Крым – наш! В центре Москвы начинается митинг-концерт (ФОТО)

В эти минуты в центре Москвы начинается митинг-концерт, посвященному 10-летию возвращению Крыма в Россию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, вблизи Красной площади выстроились огромные очереди около пунктов досмотра. По приблизительным подсчетам, собралось около 15 тысяч человек. Волонтеры в форме в накидках проверяют билеты и помогают движению граждан.

Начало митинга-концерта намечено на 16:15.

18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о включении Крыма на правах республики и Севастополя в статусе города федерального значения в состав РФ. На референдуме, который предшествовал этому событию, явка была зафиксирована на уровне 81,37% избирателей в Крыму и 89,51% в Севастополе. За воссоединение с РФ проголосовали соответственно 96,7% и 95,6%.

Москва, Ольга Ветрова

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