Бойцы ЧВК «Вагнер» не принимают участие в вооруженном конфликте на территории Судана, а все звонки с приглашением на работу в африканскую страну могут исходить от Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом заявил автор Telegram-канала GREY ZONE.

«В последнее время пилотам, имеющим опыт работы в Африке, в том числе в составе «Группы Вагнера», поступают звонки с предложением принять участие в вооруженном конфликте в Судане в составе Вооруженных сил Судана», – говорится в публикации сообщества.

По информации авторов канала, российские войска ни в каком виде не принимают участия в конфликте. Однако они отметили, что на территории Судана официально ведут работу специальные подразделения ГУР Украины, о чем ранее заявлял глава ведомства Кирилл Буданов.

Автор GREY ZONE подчеркнул, что приглашения на работу в восточноафриканскую страну могут исходить только от представителей Киева и призвал не поддаваться на провокации:

«Будьте внимательны! Никакие российские силы не принимают участие в суданском конфликте, но по имеющейся информации, на стороне Вооруженных сил Судана (и не только) открыто воюют специальные подразделения украинского Главного управления разведки (ГУР) Украины, о чём публично заявлял начальник ГУР Кирилл Буданов. В связи с этим, предложения принять участие в суданском конфликте сейчас могут поступать только от Украины и ВС Украины! Берегите свою жизнь и свою честь!».

Автор канала добавил, что предложения о работе для бойцов и пилотов ЧВК «Вагнер» могут исходить только из официальных источников. Он порекомендовал не доверять мошенникам и проверять любые входящие предложения об отправке на территорию Африки.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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