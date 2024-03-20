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Среда, 20 марта 2024, 18:02 мск

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Глава Минсельхоза РФ поддержал повышение импортных пошлин на цветы

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поддержал идею повышения импортных пошлин на цветы. По его мнению, их размер должен быть «достаточно серьезным».

«Мы вас поддержим. Я бы вот импорт цветов осуществлял с учетом достаточно серьезных импортных пошлин: хотят завозить – пускай платят в казну. Но при этом надо понимать, что важно девушек не оставить без цветов», – заявил Патрушев (цитата по «Интерфаксу») на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Таким образом министр отреагировал на предложение депутатов создать рабочую группу для подготовки мер, направленных на поддержку отечественных цветоводов, в частности за счет ограничения импорта цветов, которые ввозятся, в том числе из недружественных стран при пошлине всего в 3-5%. В результате доля импортных цветов на рынке составляет 82%.

«Я вас точно поддерживаю, мы в свое время вводили меры поддержки на цветочную продукцию, у нас есть льготные кредиты, еще ряд мер. Подумаем на предмет импортных пошлин, согласны с вами, что можно создать рабочую группу, давайте мы этим займемся», – сказал Патрушев.

Как считают депутаты, целью этой работы на первом этапе должно стать доведение доли отечественной продукции на цветочном рынке до 50%.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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