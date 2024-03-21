В России выпуск комплектующих к боеприпасам увеличен в 22 раза

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса нарастили объемы производства комплектующих к боеприпасам в 22 раза. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сегодня на рабочем совещании с участием представителей профильных органов военного управления и генеральными директорами заводов ОПК.

Глава российского военного ведомства отметил, что на предприятиях произошли серьезные изменения после предыдущей проверки. «Если говорить про изготовление артиллерийских боеприпасов, то по производству комплектующих к этим боеприпасам объем увеличен почти в 22 раза, 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет нам поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов в зону специальной военной операции. То есть те задачи, которые мы ставили год назад – выполнены. Построены новые цеха, и они заработали в полную силу», – сказал Шойгу.

По его словам, ранее были поставлены задачи по расширению предприятиями производственных мощностей, что также выполнено. «После начала работы новых объектов, объем производства фактически увеличился почти в 2,5 раза», – уточнил глава российского военного ведомства, добавив, что за счет ввода в строй новых объектов, предприятия работают с опережением графика производства.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube