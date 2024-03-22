«Одесса должна быть русским городом»: в Совфеде оценили перспективы включения новых регионов в состав России

Одесса, Днепропетровск и Харьков могут войти в состав России по примеру Крыма и новых регионов РФ. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты». По его оценке, эта перспектива вполне реальна – шансы на восстановление исторической справедливости очень велики.

«Одесса была городом, который в мае 2014 года по сути восстал против (киевского) режима. События в Доме профсоюзов – это была реакция наступления Одессы на этот нацистский режим. Это было потоплено в крови, в огне. Но люди-то эти никуда не исчезли, которые выступили против киевской диктатуры. Они остались. Да, туда переселили за эти годы много представителей Западной Украины, так называемых нациков… Но люди-то все равно остались. Думаю, что люди, если почувствуют гарантии, что Россия их не бросит и не даст в обиду, они, конечно, поднимутся. У меня даже сомнений нет», – сказал Джабаров.

Сенатор напомнил «Крымскую весну» и благодарность жителей полуострова за возвращение в состав России. «То же самое будет и в Одессе, и в Днепропетровске, и в Харькове. Но люди должны быть уверены, что завтра мы их не оставим, не уйдем и не отдадим их на растерзание нацистов. Очень велики шансы восстановить историческую справедливость и сделать Одессу русским городом, как это сделала в свое время Екатерина Вторая», – подчеркнул он.

«Если мы не отсечем Украину от Черного моря, вот эти проблемы: обстрелы Крыма, других наших территорий будут сохраняться… И здесь мы решим вопросы Приднестровья, потому что Приднестровье находится под постоянной угрозой оккупации со стороны Румынии и Украины. А там живет несколько десятков тысяч граждан России, которые ни при каких условиях не видят себя в составе Молдавии и потом уже большой Румынии. Поэтому думаю, что задачи СВО будут появляться по мере ее разрешения и ее этапов… Одесса должна быть русским городом, как она была всю жизнь», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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