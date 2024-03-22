Россия находится в состоянии войны – Песков

Россия находится в состоянии войны после подключения коллективного Запада к поддержке киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами aif.ru.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», – подчеркнул Песков.

По его словам, в этой ситуации Россия продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности её граждан и её территории.

«О чем говорит президент? У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное – обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом», – пояснил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у неё Крым, не говоря уже о территории новых регионов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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