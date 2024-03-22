НАТО готовит второй антироссийский фронт

Активизация интереса НАТО к Южному Кавказу связана с возможными попытками открыть «второй фронт» против России, что обернется негативными последствиями для постсоветских республик этого региона. Такое мнение высказал замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя визит в генерального секретаря Североатлантического альянса Йена Столтенберга в Грузию, Армению и Азербаджан.

Сенатор назвал турне Столтенберга по Южному Кавказу «неким пиар-ходом». «Задача Столтенберга одна – посеять рознь, спровоцировать новый конфликт, пытаясь тем самым ослабить Россию, отвлечь ее от главной задачи по уничтожению нацистского режима в Киеве», – отметил он в пресс-центре «Парламентской газеты».

При этом Джабаров обратил внимание на серьезные противоречия постсоветских государств в регионе, в частности, между Арменией и Азербайджаном. «НАТО, пытаясь лавировать между двумя республиками, ничего кроме вреда не наносит, потому что в Ереване обещает одно, в Баку обещает другое. На самом деле, в случае конфликта, как обычно, утрутся какими-то заявлениями и останутся в стороне», – полагает он.

«Что касается Грузии, я бы не стал акцентировать внимание на отношении этой страны с НАТО, потому что незаметно грузины охладели к НАТО на фоне событий на Украине. Они прекрасно понимают, чем это может для них грозить – вступление в НАТО и в прямой конфликт с Россией. Более того, тенденция сближения как раз с нашей страной на нормализацию наших отношений. Поэтому я думаю, этот вариант не пройдет», – уточнил сенатор.

«Думаю, что мудрость политиков и в Грузии, и в Армении, и в Азербайджане восторжествует и они поймут, что одно дело слова, а другое дело реальные дела. Без России эти три бывшие советские республики превратятся в евро-карликов, как превратились сейчас прибалтийские государства», – подчеркнул Джабаров.

«Не могу себе представить, чтобы в одной армии воевали плечом к плечу солдаты Грузии, Армении, Азербайджана. Слишком много своих проблем и противоречий, которые копились десятки и сотни лет. А поодиночке покусывать Россию, думаю, себе дороже. Потому что каждая из этих стран извлекает собственную выгоду, поддерживая нормальные отношения с нашей страной. Думаю, они этой позиции будут придерживаться и дальше», – заключил сенатор.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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