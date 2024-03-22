Решительные действия: военный эксперт оценил ближайшие перспективы СВО

Ближайшей перспективой в рамках специальной военной операции (СВО) является река Днепр и территория регионов юго-востока Украины. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Многие говорят: война ушла в воздух. Да, ушла – дроны, новые современные формы и методы, но все решается на земле. Поэтому необходимы настоящие силы и средства. Мы наращиваем эти силы и средства. Скажу, что резерв, по большому счету, еще в бой не вводился», – отметил Алехин.

Эксперт также полагает, что ВС РФ «учли уроки и недостатки, будем называть вещи своими именами, осени 2022 года». «Говорю о Харьковском направлении, когда мы перегруппировались, ушли из Купянска, Балаклеи в сторону Белгорода от Волчанска и Чугуева», – уточнил он.

«Перспективы одни – надо в полном объеме решить задачи СВО. Кроме решительных наступательных действий, мы их не решим никак. Переговоры – это понятно все. Какими-то локальными поддавливаниями мы тоже не решим. Мы можем решить, не говорю дальнюю перспективу... Ближайшую перспективу лично я вижу – это река Днепр, чтобы был юго-восток Украины под нами, мы освободили исконно русские земли. Поэтому нужны решительные действия», – пояснил Алехин.

«Но не надо торопить военных. Военные решают свои задачи. Они только знают, как это решать. Но вот эти (нынешние) огневые налеты мощные – это предвестник хорошей, разумной, грамотной наземной операции. Я бы сказал так, говоря о ближайших перспективах весны-лета 2024 года», – добавил военный эксперт.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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