Запрещенное в России «движение ЛГБТ» внесено в список террористических организаций

Росфинмониторинг внес запрещенное в РФ «Международное общественное движение ЛГБТ*» и его структурные подразделения в реестр экстремистских и террористических организаций. Об этом свидетельствует обновленная база данных ведомства.

Напомним, в ноябре 2023 года Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ*» экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года.

В декабре 2022 года вступил в силу закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. За эти правонарушения предусмотрена административная ответственность.

* – организация запрещена в России

Москва, Елена Володина

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