Открыт сбор средств для помощи семьям погибших в подмосковном теракте

В России стартовала акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. В рамках ее открыт сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».

«Выражаем поддержку всем пострадавшим и искренние соболезнования семьям погибших», – отмечают организаторы сбора.

Всю подробную информацию о сборе можно получить на сайте мывместе.рф.

Напомним, что в ходе террористического акта, который произошел вечером 22 марта 2024 года в «Крокус сити холле», погибло, по последним данным, 143 человека. 11 человек, причастных к теракту, задержано ФСБ России.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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