Изменения во внутренней политике неизбежны: теракт в «Крокусе» как повод для смены элиты

Теракт в «Крокус Сити Холле» повлечет неизбежные изменения во внутренней политике России. Такое мнение высказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. По его оценке, слова главы государства о необходимости новой элиты могут получить реальное подтверждение.

«Важные вопросы. Вся ли элита в России осознала, что это война, именно война, когда или ты или тебя, тут без сантиментов и компромиссов? А второй более сложный. Элита вроде должна жить рисками, то есть головой, а не пятой точкой? Так почему она плохо осознает реальность? Или это «ни нашим, ни вашим» просто выгодно?» – отметил политолог в своем телеграм-канале.

«Начинаешь больше понимать Президента Путина, который сказал, что стране нужна другая элита. Подозреваю, что без участия внутренних помощников теракт в Крокусе был бы невозможен… Последствия во внутренней политике неизбежны», – полагает Баширов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта. Четверо мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. В концертном зале террористы устроили взрыв, который привел к пожару. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, где террористы намеревались пересечь границу с Украиной. Все они признали свою вину. Подсудимым предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. По решению суда, террористы заключены под стражу до 22 мая.

По последним данным СК, жертвами стали 137 человек, трое из которых – дети. На месте сгоревшего концертного зала продолжается разбор завалов.

Согласно последней информации, в больницах остается 97 пострадавших. По данным минздрава, всего в результате теракта получили ранения 182 человека.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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