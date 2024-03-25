Генеральная репетиция парада на Красной площади пройдет 5 мая

Генеральная репетиция парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 5 мая на Красной площади, сообщает пресс-служба Кремля.

«Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Аккредитация проводится на следующие мероприятия: 5 мая, Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая, Красная площадь. Военный парад, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в сообщении пресс-службы кремля.

Журналисты смогут пройти аккредитацию только на сайте www.kremlin.ru. Дата окончания аккредитации – 12.00 мск 8 апреля 2024 года.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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