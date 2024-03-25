Погодная аномалия: весна в Москве опередила календарь

В ближайшие дни в московском регионе ожидается аномально теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в начале и середине недели значения средней суточной температуры будут на лишь пару градусов превышать климатическую норму, а с четверга разрыв увеличится до 6 градусов.

Во вторник, 26 марта, местами в столичном регионе возможны небольшие осадки. Ночью в Москве -4...-2°, по области -5...0°. Днем в столице потеплеет до +6...+8°, в Подмосковье – до +4...+9°.

В среду, 27 марта, в ночное время ещё возможен слабый минус, а днем в Москве воздух прогреется до +10...+12°, по области – до +7...1+2°.

Во второй половине недели ночная температура воздуха продолжит колебаться около нулевой отметки, а в светлое время суток прогнозируется до +13…+14°. При этом в пятницу и субботу, 29-30 марта, вероятен небольшой дождь.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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