Москвичи требуют от Следкома проверить «Садовод» после теракта в «Крокусе»

Призыв диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» проверить рынок «Садовод» на причастность к трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл» вызвал широкий резонанс в российском обществе. Один из популярных блогеров сделал репост обращения отряда к россиянам писать в Следственный комитет и требовать расследования бизнеса известного миллиардера Года Нисанова.

Сообщение в Telegram-канале «Поздняков 3.0» уже посмотрели почти 300 тысяч человек. Также оно собрало более тысячи комментариев, в которых москвичи выразили возмущение происходящим на рынке и поддержали идею массовых заявлений в Следком.

«Давайте уже объединяться, писать обращения и требовать, чтобы проверили Садовод! Только общественный резонанс поможет в таком деле», – отметил один из подписчиков канала.

Больше всего пользователей задаются вопросом, как всеобщими силами можно избавить столицу от засилья этнических преступных структур. Простые граждане, которые сами посещали «Садовод», знают, что там можно приобрести всё что угодно – любой контрафакт или товары, запрещенные для торговли в России. Более того, многие убеждены в возможном трафике оружия и наркотиков.

Некоторые открыто выражают мнение, что в самом деле пора покончить с этническими преступными группировками, а хозяина рынка, олигарха Нисанова призвать к ответственности. И кроме его бизнеса, необходимо проверить этнические клубы и молельные комнаты на предмет причастности к терроризму.

«Нужно азербайджанскую мафию выкоренять, она пропитала Московскую область и Москву соответственно. Как вообще такое может быть?» – возмутился другой комментатор.

Россияне всерьез обеспокоены и темой нелегальных мигрантов, которые обосновались на «Садоводе». Ранее в СМИ появлялась информация о том, как через рынок, а точнее на действующий в нем собственный логистических хаб, на территорию РФ пребывают иностранные граждане, впоследствии проживающие в стране на незаконных основаниях.

«Вся преступность и все мигранты появились у нас после закрытия Черкизона и переезда рынка в ТЦ Москва и Садовод. Когда едешь в общественном транспорте, то нет ощущения, что ты в России», – написал один из недовольных москвичей.

Там же в комментариях читатели канала составляют текст прямого обращения к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором приводят несколько пунктов, по которым необходимо провести расследование в отношении «Садовода». Ранее это уже сделал ветеран СВО, командир отряда «Северный волк» Роман Быков.

На своей странице в соцсети «Вконтакте» он сообщил, что написал письмо в СК РФ с соответствующим требованием. Офицер рассказал, что ознакомился со всей предоставленной журналистами информацией и решил обратиться к властям. Второе его письмо направленно в аппарат президента.

Комментарии москвичей, оставленные под постом Позднякова, очевидно отражают мнение не только жителей столицы и области, но и многих россиян. Ужасный теракт в «Крокус Сити Холле» стал последней каплей терпения и, похоже, Следкому теперь следуют ожидать целый шквал писем от разгневанных граждан.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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