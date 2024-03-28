Дождь и аномальное тепло: синоптики уточнили прогноз погоды для Москвы на выходные

В ближайшие дни в московском регионе сохранится аномально теплая погода – превышение температуры над климатической нормой составит 6-7 градусов. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу и субботу ожидаются дожди.

В пятницу, 29 марта, ночью преимущественно без осадков. В Москве ожидается 2...4°, по области -1...4°. Днем местами возможен небольшой дождь. При этом в столице воздух прогреется до +8...+10°, в Подмосковье – до +6...+11°.

В субботу, 30 марта, облачно с прояснениями. Ночью вероятен небольшой дождь. Температура в Москве составит +3...+5°, по области 1...6°. Днем местами вновь прогнозируется небольшой дождь, а столбики термометра могут подняться до +13°…+14°.

В воскресенье, 31 марта, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В дневное время до +16°…+17°. В начале новой рабочей недели ожидается похожая погода.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube