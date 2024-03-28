Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело пропаганде терроризма против топ-менеджера запрещенной в России соцсети

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора по коммуникациям запрещенной в РФ компании «Meta Platforms Inc.»* Энди Стоуна, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

По версии следствия, Стоун, находясь за пределами РФ, 11 марта 2022 года разместил в Интернете публикацию с оправданием агрессивных, враждебных и насильственных действий против военнослужащих Вооруженных Сил РФ, участвующих в проведении специальной военной операции. Материал также содержал публичные призывы к совершению актов терроризма. Публикация была доступна неограниченному числу пользователей сети.

В связи с тем, что Стоун скрывается от следствия, в феврале 2023 года он объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Были приняты исчерпывающие меры к его розыску и экстрадиции. Однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Тем не менее, выполнены все следственные действия, производство которых возможно и в отсутствие обвиняемого, пояснили в Генпрокуратуре.

Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение и судебного разбирательства без подсудимого. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, уточнили в ведомстве.

*Признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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