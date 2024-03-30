Ущерб оценивается в 2,8 млрд рублей: завершено расследование дела о крупной финансовой пирамиде

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о создании финансовой пирамиды, от деятельности которой был причинен ущерб 4 276 гражданам на общую сумму более 2,8 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, фигурантами дела стали пять соучастников: Наталья Симакина, Анастасия Коногова, Игорь Ивлев, Иван Волков и Павел Будянский. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации, незаконной банковской деятельности.

Следствием установлено, что участники преступного сообщества, возглавляемого Симакиной, осуществляли в 2012-2018 годах на территории городов Москвы и Санкт-Петербурга, Пензенской, Московской и Ленинградской областей противоправную деятельность. Она была связана с хищением путем обмана денежных средств по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере. Кроме того, одному из участников преступной организации инкриминировано совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций.

Симакина совместно с членами преступного сообщества заключали с гражданами договоры процентного займа, обещая им выплачивать большие проценты, которые по факту получали только первые вкладчики за счет последующего внесения денежных средств другими людьми. В 2018 году выплаты по договорам процентного займа прекратились. Для преступных целей соучастники использовали подконтрольные организации.

В обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества по уголовному делу на денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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