В Генпрокурору поступает немало сигналов о нарушениях прав участников СВО – Краснов

В Генеральную прокуратуру поступают сигналы о нарушениях прав участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем телеграм-канале.

«К сожалению, нам поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, членов их семей, близких родственников. Этих сигналов немало. Первоначально были обращения о нарушениях, связанных с недостатком обмундирования или невыплаты денежного довольствия», – уточнил Краснов.

По его словам, в последнее время поступает много обращений о задержках выплат по ранениям, в связи с присвоением государственных наград.

«По каждому случаю мы реагируем оперативно, там, где есть необходимость, реагируем жестко», – подчеркнул Генпрокурор РФ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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