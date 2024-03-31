Москва потребовала от Киева арестовать и выдать главу СБУ и других лиц, причастных к терактам в России

МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех лиц, причастных к терактам в РФ, в том числе внесенного в российский список террористов и экстремистов главу СБУ Василия Малюка.

Как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, совершённый 22 марта в Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт – далеко не первая террористическая атака против России за последнее время. «Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину», – констатировал МИД.

«Другие варварские теракты с применением взрывных устройств стоили жизни журналистам Д.А.Дугиной и М.Ю.Фомину (В.Татарскому), привели к тяжелому ранению писателя Е.Н.Прилепина и смерти его водителя А.И.Шубина, гибели пяти человек в результате подрыва Крымского моста, ранениям 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге», – напомнили в российском ведомстве, обратив также внимание, что убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались рейды террористов из Украины на территорию РФ.

«Борьба с международным терроризмом – обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечёт её международно-правовую ответственность», – подчеркивается в заявлении МИД России.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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