Погода в московском регионе: после аномального тепла синоптики прогнозируют заморозки

В московском регионе после аномально теплой погоды, установившейся в начале рабочей недели, ожидается резкое похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к выходным в ночные часы местами возможны заморозки и небольшие осадки в снежной фазе.

Синоптики обращают внимание, что если во вторник, 2 апреля, в столичном регионе ожидается в дневное время до +23°, то последующие дни температура воздуха начнет постепенно снижаться. Изменение погодных условий будет сопровождаться дождями и порывистым ветром до 15-20 метров в секунду.

В пятницу, 5 апреля, ожидаются осадки. Ночью похолодает до -3...+2°. Днем воздух прогреется только до +3...+8°. В субботу, 6 апреля, местами вероятны небольшие осадки. Температура ночью опустится до -4...1°, днем прогнозируется до +6...+11°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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