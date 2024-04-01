«Русичи» продолжают призывать власти к решению проблемы криминала на «Садоводе»

Бойцы диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» обратились к московским силовикам с призывом защитить граждан, в особенности семьи участников СВО, от криминального беспредела этнических мафий, хозяйничающих на рынках «Садовод» и «Фудсити».

В сообщении, опубликованном в их Telegram-канале, ветераны заявили, что на них и их близких оказывается давление со стороны этнических ОПГ после первого призыва бороться с криминалом на бизнесах олигарха Года Нисанова.

С тех пор рынки так и не были проверены, утверждают «Русичи», а тем временем их самих обвиняют в «попытке давить на честный бизнес и нацизме». Поэтому необходимо поднять и осветить вопрос, кому выгодно бездействие властей по отношению к хозяину «Садовода» и другим подобным ему торговым площадкам.

А пока, ветераны СВО просят своих коллег и братьев по оружию обеспечить безопасность не только фронтовиков, но и остальных граждан России. Кроме того, по их мнению, в решении проблемы этнической преступности должны также участвовать все лидеры мнений, журналисты и блогеры. Все те, кто может привлечь больше внимания общественности и властей, чтобы борьба не прекращалась до самой победы.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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