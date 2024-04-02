Шойгу официально представил новое руководство ВМФ

Сегодня на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил о назначении главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.

Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

«Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», – заявил Шойгу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube