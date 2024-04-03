Крах однополярного мира. Что дальше? – эксперты МЭФ оценили перспективы международного развития

Однополярный мир перестал существовать – международное сообщество способно найти новые пути взаимодействия на фоне глобального отказа от западной парадигмы развития, а БРИКС+ в перспективе заменит собой «Большую двадцатку». Такие заявления прозвучали на Московском экономическом форуме (МЭФ), который проходит с участием международных экспертов под председательством известного российского промышленника, совладельца «Ростсельмаша» Константина Бабкина.

На сессии «Многополярный мир и цивилизационный подход» участники дискуссии представили свой взгляд на цивилизационный подход и сосуществование культур с разными ценностями. Эксперты обсудили конкретные механизмы диалога государств, в том числе инициативы в сфере образования и культуры, а также совместные общественные проекты.

В частности, как считает вице-канцлер Университета Джавахарлала Неру профессор, д-р Сантишри Дхулипуди Пандит, в текущих условиях однополярный мир закончился, и сегодня существуют три основные державы: Россия, США и Китай. Еще одним ведущим государством может стать Индия. По ее словам, в новых условиях значимы взаимоотношения между лидерами стран, образовательными организациями – совмещение традиций с современностью, локального с глобальным. При этом здесь важно урегулировать многие экономические аспекты, в том числе создать единую платежную систему, которая могла бы стать новой альтернативой уже существующим инструментам.

Вице-председатель Бразильского центра международных отношений (CEBRI) Жозе Алфредо Граса Лима со своей стороны отметил важность образования и экономических партнерств для выстраивания новых глобальных связей. Он подчеркнул, что сегодня в глобальной картине скорее существует плюриполярный мир, и именно торговля будет играть важную роль в налаживании взаимоотношений между государствами. По его словам, в XXI веке мы все находимся в ожидании, что БРИКС+ станет эффективным средством, которое сможет оказывать действенную поддержку формированию нового многополярного мира.

Позицию южноафриканских экспертов представил экстраординарный профессор Университета Претории Гарт Ле Пер. Он отметил, что изменения в культурном обществе стали катализатором многоцивилизационного подхода, когда вектор с Запада сдвинулся в сторону других сообществ – в том числе был брошен вызов основам либерального западного мира.

По его словам, многополярная синергия имеет право на существование, при этом большую роль здесь играют инновации и демократические тенденции, которые поддерживаются культурными и религиозными традициями ислама, индуизма, христианства. Он отметил, что сегодня палитра политических взглядов варьируется – мы находимся в волатильном геополитическом периоде и воззрения на многополярный порядок в мире должны в обязательном порядке рассматриваться в контексте логики – в том числе с точки зрения обеспечения мира, безопасности и процветания всех стран.

Востоковед-китаист Николай Вавилов, в свою очередь, отметил, что начиная с 2019 года мировой экономический центр переместился из Атлантики в Индо-Тихоокеанский регион, где три страны (Китай, Япония и Индия) вошли в пятерку крупнейших экономик мира. Он также подчеркнул, что все цивилизации сегодня можно объединить в две большие группы – Индоевропейскую и Китайскую. Причем глобальный разворот из Атлантики в Тихий океан – это возвращение к норме, потому что на Восток всегда приходилась большая часть мирового ВВП.

Как считает эксперт, в ближайшем будущем можно ожидать замену G20 именно БРИКС, двигателями которой будет являться комбинированный центр – Россия, Китай и присоединившаяся к ним Индия, а главная задача справедливого многополярного лидера сегодня – погасить противоречия, которые появляются между странами ввиду отсутствия одного гегемона, которым пока остаются США.

Справка о МЭФ: Московский экономический форум проводится 11 лет под председательством известного промышленника, совладельца Ростсельмаш Константина Бабкина и предлагает альтернативную стратегию экономической политики, делая ставку на производство и развитие АПК. За годы его существования в Форуме приняли участие свыше 15 000 участников из 40 стран мира.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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