Проблемы киноиндустрии в России носят системный характер – эксперты

Проблемы киноиндустрии в России носят системный характер без перспектив привлечения частных инвесторов при нынешней ключевой ставке Центробанка в 16%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали эксперты отрасли на пресс-конференции в Москве. По их оценке, в нынешних условиях остановить кризис в отрасли не удастся.

В частности, вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин обратил внимание, что одна из самых острых проблем касается наполняемости кинотеатров. «Проблема носит системный характер. Да, была просадка по посещаемости торговых центров (ТЦ) после трагедии в «Крокусе», но люди адаптируются… В этом году значительного отклонения от прошлого года нет – не такие большие изменения посещаемости, в пределах 2-3%. Но есть большая системная проблема с посещаемостью ТЦ – с 2019 года у нас идет спад порядка 20-30%. То есть каждый пятый посетитель до нас не дошел», – уточнил он.

В числе основных причин такой ситуации эксперт назвал отсутствие контента в кинотеатрах, а также кризис формата самих торгово-развлекательных центров. «Наши ТЦ были построены в 2008-2014 годах, когда были пики развития. И сейчас бОльшая часть ТЦ устарела и морально, и физически, и технологически. Им требуется реконцепция, реконструкция… Но при этом у нас есть проблема с самими развлекательными форматами. К сожалению, основной якорь – кинотеатры, который в ТЦ притягивает людей, сейчас тоже находится в глубоком кризисе из-за того, что есть недостаток контента. По моим данным, с 2019 года посещаемость кинотеатров уменьшилась на 40%. Это достаточно глубокое падение. И другие развлекательные форматы не могут заменить кинотеатры… Были попытки показывать контент из Китая, Индии, но наши зрители далеки от этих историй. Нам нужен наш контент в наших кинотеатрах», – подчеркнул Люлин.

Эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров со своей стороны отметил, что отрасли киноиндустрии необходимы серьезные финансовые вливания, чтобы качественно осуществить импортозамещение. «Мы посчитали жанры и количество проектов, которые нам нужно создать в ближайшие годы. Получилось, что период с 2024 года по 2030 год гипотетически, помимо тех проектов, которые уже производит отрасль при поддержке Фонда кино, Минкульта, ИРИ – Института развития Интернета, необходимо произвести минимум 550 крупных заметных проектов, аналогов иностранного кино. И поскольку мы знаем в теории, какие у них должны быть бюджеты, то получается по этому исследованию, что в период 2024-2030 годов в отрасль нужно вложить еще порядка 200 млрд рублей, чтобы просто реализовать полноценное импортозамещение», – пояснил он.

«О таких средствах речи близко не идет… Мелькнула информация, что есть фонд, который готов потратить 8 млрд рублей. Фонд кино и Минкульт озвучивали цифру в 10 млрд плюс-минус ежегодно, но ресурсов для создания нового контента, который мог бы все импортозаместить, их реально нет. Это факт. Ни в ближайший год, два, три нужный объем контента не появится. Если брать частый бизнес, он вряд ли охотно пойдет в эти направления. Специалисты, которые у нас занимаются созданием контента, особенно топовые специалисты, то многие сейчас за рубежом. 100% программного обеспечения под санкциями. Оно нам реально недоступно. Мы пользуемся теми вариантами этого ПО, которое доступно. Все ТО (техническое обеспечение) тоже под санкциями. Комплексно если какая-то компания решится заняться созданием анимационных фильмов, аналогов иностранного, то на старте они должны потратить 100-150 млн рублей, и это ещё не гарантирует создание контента. Естественно, в здравом уме инвестор не пойдет на такие расходы, понимая, что специалистов нет, ПО под санкциями и такие стартовые расходы – как их потом окупать?» – пояснил Гончаров.

При этом Люлин добавил, требуются также средства на продвижение кинопродукта с учетом франшизы и бизнеса вокруг киновселенной. «ТЦ готовы продвигать, но нам нужно качественное кино. И тут без роли государства никак не обойтись, потому что частные инвесторы могут в эту историю пойти, но не тогда, когда у нас ключевая ставка 16%, а деньги дают под 20%. Твои инвестиции как частного инвестора должны за 5 лет окупиться, но это нереальная история, особенно когда мы говорим про производство киноконтента, создание каких-то продуктов, игр или еще чего-то вокруг него», – считает Люлин.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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