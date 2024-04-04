Москвичей предупредили о ночных заморозках

Предстоящей ночью в Москве ожидается понижение температуры воздуха ниже нулевой отметки. Как пояснили в комплексе городского хозяйства Москвы, резкие колебания температуры воздуха могут способствовать образованию гололедицы.

«Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», – говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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