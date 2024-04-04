Возможны перегибы в решениях: эксперт назвал главные риски для консолидации российского общества

Ключевыми рисками для устойчивости президентского супербольшинства в России являются перегибы власти в миграционной политике и пересмотр правил игры для элиты, включая итоги приватизации и налоговую реформу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко сегодня на «круглом столе» в Москве. По его оценке, повлиять на консолидацию общества способны также ход и итоги противостояния России с Западом.

«Сегодня ключевые риски для устойчивости суперпрезидентского большинства можно разделить на несколько групп. Первое – ход в целом глобального противостояния с Западом и специальной военной операции – как одного из элементов этого противостояния. То есть, сколько продлится, насколько успешно, какие результаты и так далее», – отметил Минченко.

Политолог также выделил в числе рисков миграционную политику и «очень значимую» для элит историю с пересмотром приватизации и налогообложением. «По сути дела, мы сейчас видим перезаключение элитного пакта и, соответственно, есть вещи, которые волнуют элитные группы, связанные с пересмотром итогов приватизации. Мы видим достаточно большое количество громких решений, которые принимаются по этому поводу, связанные с налоговой реформой. Мы еще не знаем её контуры, но уже знаем, кто за нее будет ответственным: в первую очередь – депутатский корпус, во вторую очередь – правительство. В общем, депутатам уже объяснили – за то, что будет принято, отвечать будете вы… Опять же надо будет посмотреть, какие последствия она будет иметь не только для элит, для высокообеспеченных, но и для граждан в целом», – уточнил эксперт.

«Межнациональная и миграционная проблематика тоже имеют значение потому, что в последнее время власть очень много уделяет этому внимание, в том числе, в информационной политике, но, как мне кажется, немножко перегибает палку в сторону акцента на многоконфессиональность и многонациональность. Мне, как человеку русскому, кажется, чуть-чуть перебрали. Надо бы все-таки соблюсти баланс при всем уважении к сотням других народов, проживающих на территории моей страны», – заключил Минченко.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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